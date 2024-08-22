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Киев обсудит с Путиным сразу три пункта: Kyiv Independent слил темы переговоров

Даяна Швец
22 августа 2024, 10:43обновлено 22 августа, 11:47
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Уже осенью могут быть организованы переговоры Киева с Кремлем по трем пунктам.
путин зеленский переговоры
Вероятные переговоры с РФ стартуют осенью / Коллаж: Главред, скриншоты, фото:
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t.me/David_Arakhamia

Представители украинской власти готовят этой осенью почву для возможных переговоров с Россией. Переговоры будут включать три основных пункта.

Таким инсайдом поделилось издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, "близкий к Зеленскому".

По словам источника, Украина стремится "начать разговор с Россией" и сначала провести переговоры по трем пунктам:

видео дня
  1. обмен пленными по принципу "все на всех";
  2. продовольственная безопасность;
  3. ядерная безопасность;

Издание обращает внимание, что Курское вторжение укрепило позиции Украины, поэтому теперь Киев может диктовать свои правила игры.

В перспективе возможных переговоров особенно важным, как подчеркивает Kyiv Independent, является визит премьер-министра Индии Нарендра Моди, который должен посетить Киев 23 августа.

Кто такой Нарендра Моди?

Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия.

Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

21 августа Моди заявил, что во время визита "поделится перспективами" относительно мирного решения конфликта между Украиной и Россией.

"Как друзья и партнеры, мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", - сказал он.

Kyiv Independent обращает внимание, что внезапный интерес Индии к посредническим усилиям между Украиной и Россией произошел через несколько недель после того, как Моди подвергся жесткой критике на Западе за визит в Москву 8 июля, когда смертоносный российский ракетный удар убил по меньшей мере 41 гражданского в Украине и попал в детскую больницу в Киеве.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Переговоры Украины и России - что известно

Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал цель операции в Курской области и ответил псевдомиротворцам. По его словам, Курская операция украинских сил делает невозможным миротворческую концепцию третьих стран, которая предполагает, что можно достичь мира благодаря только территориальным уступкам со стороны Украины.

Также стало известно, что приблизит конец войны и может ускорить выход РФ из Украины. По словам эксперта Свитана, даже одна операция по освобождению Крыма может повлиять на ход войны.

Как убежден экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, прорыв ВСУ в Курскую область усилил украинскую позицию и открыл ряд возможностей. В частности, теперь можно рассматривать вариант давления на страну-агрессора Россию с целью возвращения к границам 1991 года.

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