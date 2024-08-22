Разбили мосты и переправы: Украина признала использование HIMARS на Курщине

Украинская сторона официально признала, что использовала HIMARS и другое западное вооружение в боях в Курской области.

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Украина использует HIMARS на Курщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Украинские военные официально признали, что использовали западное вооружение и в том числе HIMARS во время наступления в Курской области. Об этом сообщает The Times.

Издание указывает на то, что украинские военные власти подтвердили использование систем залпового огня HIMARS для того, чтобы разрушать мосты, понтонные переправы и другие инженерные сооружения на территории Курской области.

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В своей публикации западные аналитики заявили, что с помощью такого оружия ВСУ уничтожили все три моста на реке Сейм, которые были логистически чрезвычайно важными и соединяли группировки российских войск в этом районе с остальной территорией РФ.

"В результате этих ударов, до 3 тыс. военных агрессора оказались в ловушке, а военные инженеры начали вынужденно возводить понтонные переправы", - заявили в The Times.

Также журналисты сообщили, что российские и украинские СМИ, а еще военные корреспонденты и блогеры идентифицировали технику, которая наступала в Курской области и принадлежит разным европейским странам.

HIMARS/ Инфографика: Главред

"Президент Украины Владимир Зеленский на днях признал безосновательными опасения западных союзников относительно последствий атак западным оружием по российской территории и призвал отменить все ограничения на использование западного оружия. Он также подтвердил, что Украина держала своих союзников в неведении накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая пересечет самую строгую из всех красных линий, которые имеет Россия", - пишет The Times.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция ВСУ на Курщине - последние новости

Напомним, эксперт Олег Жданов рассказал, что Путина мало интересуют курские территории и он готов пожертвовать ими, чтобы и в дальнейшем наступать на украинские территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска делают "следующие шаги" на территории Курской области и пополняют обменный фонд.

Стало известно, что дроны в очередной раз атаковали аэродром "Савалейка" и могли уничтожить до 25% носителей ракет "Кинжал" и другие самолеты.

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