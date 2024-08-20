"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

Как события в Курской области изменили ход войны и когда закончатся боевые действия, рассказала астролог Людмила Халанская.

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Любая серьезная протестная акция какой-то из российских колоний, особенно в Кавказском регионе, может стать сейчас фатальной для России. Об этом рассказала астролог Людмила Халанская.

"Об уязвимости России во втором полугодии 2024 года я писала в конце июня. Так же и внешнее давление, если оно будет коллективным и достаточно сильным, приведет к началу разрушения режима Путина", - прогнозирует астролог.

"Но ни колонии, ни Запад не проявляют признаков решимости. Каждый по своим причинам. В противовес этим периодом уязвимости России воспользовались наши военные в Курской области", добавила астролог.

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Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

По словам Халанской, "если бы нам сейчас помогли "всем миром", то федерация была бы сломлена уже в этом году".

"И все же астрология говорит, что этот слом начнется в 2025. Писала об этом уже давно. Отсчитывала годы до этой поры еще с 2014, когда впервые озвучила свой долгосрочный прогноз по России. По этой причине сейчас не стоит ожидать чуда от событий в Курской области", - добавляет она.

По словам астролога, таких "звоночков", возвещающих о начале конца Кремля, будет еще не один.

"В 2025 это вообще должно быть зрелищное действо. Ждать осталось недолго, меньше года", - добавила она.

Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

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