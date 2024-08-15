У РФ большие проблемы: чем может закончиться наступление ВСУ на Курщине – Bild

В Курской области ВСУ показали "впечатляющее достижение", говорит Карло Масала.

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ВСУ продвигаются в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Пока невозможно судить, сможет ли Украина выиграть войну благодаря новому наступлению в Курской области, однако уже сегодня происходят колоссальные изменения на поле боя, заявил профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

"Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это впечатляющее достижение", - подчеркнул он в комментарии изданию Bild.

По оценке Масалы, у РФ возникли проблемы с переброской солдат и техники в Курскую область. При этом эксперт не считает, что положение Владимира Путина находится под угрозой. Ответственность за провал переложат на местные власти или военных, а "Путин будет продолжать твёрдо сидеть в седле".

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"Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины", — предупреждает немецкий эксперт.

В то же время лучшим сценарием он считает тот, если операция в Курской области продлится как можно дольше, "чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности" и лишит диктатора поддержки.

"Это единственная стратегия, позволяющая положить конец этой войне без капитуляции Украины", — добавил Масала.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Как сообщалось ранее, россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

/ Главред

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