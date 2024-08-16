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"Замечательный результат": Гельман сказал, чем закончится операция на Курщине

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 20:13
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Лучше всего было бы провести операцию в Курской области год назад, но нынешние достижения Украины являются значительными, заявил Марат Гельман.
'Замечательный результат': Гельман сказал, чем закончится операция на Курщине
Гельман оценил ситуация в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты

Военная операция ВСУ в Курской области России является очень успешной. Украине нужно было реализовать ее еще в прошлом году. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Думаю, что операцию, которую сейчас проводят ВСУ в Курской области, можно было реализовать еще в прошлом году. Но тогда еще не было разрешения от западных партнеров на применение Украиной иностранного оружия на территории России", - отметил политтрехнолог.

По его словам, действия украинских войск на Курщине способствуют запуску реальных переговоров между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что появился предмет для переговоров и возможность для торга.

"Конечно, лучшим вариантом было бы проведение этой операции не сейчас, а год назад, однако в целом Украина достигла замечательного результата", - подчеркнул Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Напомним, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

С 6 августа украинская армия продвинулась вглубь Курской области на 10-25 км, образовав фронт длиной 40 км. По данным разведки Министерства обороны Великобритании, после начальной дезорганизации российские силы активизировались и укрепляют оборонительные позиции, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

Как сообщал Главред, Украина проводит оборонительную операцию в Курской области России, которая является превентивной и не имеет целью захват российских территорий. Украинский посол в Литве Петр Бешта заявил, что эта операция является частью обороны Украины, которая соответствует Уставу ООН.

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