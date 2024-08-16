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РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 19:25
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Для отражения наступления ВСУ в Курской области РФ должна не только мобилизовать дополнительные силы, но и создать качественную логистику, заявил Иван Тимочко.
РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине
России нужны десятки тысяч солдат для удержания Курской области / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 115 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

России может понадобиться 100 тысяч солдат для обороны в Курской области и для отражения наступления ВСУ. РФ придется перебросить большие силы - пехоту и десантников, чтобы остановить Украину. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии "РБК-Украина".

"Для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины что они имели сейчас там", - отметил военнослужащий.

По его словам, для эффективного противостояния Россия должна не только мобилизовать дополнительные силы, но и создать качественную логистику: расположить склады с оружием, наладить поставки продовольствия, топлива и боеприпасов.

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"Я уже не говорю о параллельном наступлении россиян, чтобы отодвинуть наши войска - это сложно и очень растянется во времени. Но это будет также зависеть от местного населения - насколько оно будет готово к сопротивлению. А сейчас мы видим, что оно абсолютно не настроено на сопротивление ВСУ. То есть Путину придется полагаться только на военных и это заставит его менять стратегию ведения войны", - сказал Тимочко.

Он также добавил, что для достижения хоть какого-то успеха россиянам нужно перейти к мобильной войне в Курской области.

"Это когда нужно много техники, а даже те подразделения, которые сейчас противопоставлены ВСУ - они были обеспечены лишь на 30-40%, все остальное было на фронте в Украине", - подчеркнул военнослужащий.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Напомним, с 6 августа украинская армия продвинулась вглубь Курской области на 10-25 км, образовав фронт длиной 40 км. По данным разведки Министерства обороны Великобритании, после начальной дезорганизации российские силы активизировались и укрепляют оборонительные позиции, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

Также Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Как сообщал Главред, Украина проводит оборонительную операцию в Курской области России, которая является превентивной и не имеет целью захват российских территорий. Как заявил украинский посол в Литве Петр Бешта, эта операция является частью законной обороны Украины, в соответствии с Уставом ООН.

В то же время российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который отбывает срок в тюрьме, считает наступление Украины в Курской области отвлекающим маневром. В письме, опубликованном его женой в Telegram, он прогнозирует, что основной удар ВСУ будет нанесен в направлении Крыма с использованием резервов и авиации

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