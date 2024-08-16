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На территории Курской области могут создать новую республику: прогноз Гельмана

Алексей Тесля
16 августа 2024, 16:46
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Украина может создать республику в России, по аналогии с "ДНР" и "ЛНР", считает Марат Гельман.
Гельман
Марат Гельман прокомментировал возможность создания демократической республики в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/marat.guelman.9, скриншот

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман прокомментировал вопрос о вероятности создания на освобожденной территории Курской области нового демократического образования.

Вместе с тем в интервью Главреду он пояснил, что пока такой проект остается лишь на уровне обсуждений.

"Но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Очевидно, что все это в контексте риторики о том, что раз Путин создал "ДНР" в Украине, значит, и Украина может создать республику в России. Правда, не "народную", а "демократическую", - отметил российский политтехнолог.

Он также прокомментировал вероятность создания новых демократических республик на территории Белгородской и Курской областей.

"И, разумеется, сегодня, в рамках сложившейся ситуации, российской оппозиции гораздо легче разговаривать с жителями Курской и Белгородской областей, чем с людьми из других регионов", - добавил Гельман.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана Главреду:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение "землю на землю". Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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