Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

Россиян, которые сбежали от боевых действий в Курской области, будут мобилизовать, или привлекать к работам по поддержке армии в пунктах для беженцев, которые создали власти оккупантов недавно. Об этом пишут СМИ Курской области.
Об этом говорится в постановлении исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова о работе пунктов временного пребывания населения.
Власти РФ ранее сообщили, что в таких пунктах будут находиться дети, старики, больные и женщины. Однако, они будут активно привлекаться к различным работам, которые призваны для того, чтобы поддержать армию россиян.
"В указанных пунктах будут организованы мобилизационные центры, основной задачей которых будет консолидация мужского населения на защиту родного региона. С мужчинами в пунктах будут проводиться предварительные консультации и мероприятия по обеспечению военнообязанных необходимым снаряжением и обмундированием", - говорится в сообщении Смирнова.
Также он отметил, что такие меры усилят обороноспособность военных, именно поэтому гражданам нужно отдать все свои силы для реализации этого плана.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что эффект от операции в Курской области будет заметен через 1-2 недели.
Также ранее британские журналисты заявили, что у ВСУ на Курском направлении есть много возможностей и ресурсов, именно поэтому украинские бойцы могут надолго закрепиться в РФ.
Стало известно, что ВСУ приблизились вплотную к реке Сейм в Курской области и взорвали там несколько мостов.
Читайте также:
- Военные задачи ВСУ в Курске: Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий
- Лукашенко снова выдал бред про ВСУ в Курске: скоро войска НАТО войдут
- "Мальчики мои родненькие": россияне обнимают и расцеловывают бойцов ВСУ под Курском
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред