Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

В пунктах временного пребывания, которые создали в РФ для беженцев из Курской области, появятся мобилизационные центры.

https://glavred.info/war/sbezhali-ot-voyny-a-ih-mobilizuyut-v-rf-nashli-primenenie-bezhencam-s-kurshchiny-10589915.html Ссылка скопирована

В РФ будут мобилизовать беженцев из Курщины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Россиян, которые сбежали от боевых действий в Курской области, будут мобилизовать, или привлекать к работам по поддержке армии в пунктах для беженцев, которые создали власти оккупантов недавно. Об этом пишут СМИ Курской области.

Об этом говорится в постановлении исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова о работе пунктов временного пребывания населения.

видео дня

Власти РФ ранее сообщили, что в таких пунктах будут находиться дети, старики, больные и женщины. Однако, они будут активно привлекаться к различным работам, которые призваны для того, чтобы поддержать армию россиян.

"В указанных пунктах будут организованы мобилизационные центры, основной задачей которых будет консолидация мужского населения на защиту родного региона. С мужчинами в пунктах будут проводиться предварительные консультации и мероприятия по обеспечению военнообязанных необходимым снаряжением и обмундированием", - говорится в сообщении Смирнова.

Также он отметил, что такие меры усилят обороноспособность военных, именно поэтому гражданам нужно отдать все свои силы для реализации этого плана.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что эффект от операции в Курской области будет заметен через 1-2 недели.

Также ранее британские журналисты заявили, что у ВСУ на Курском направлении есть много возможностей и ресурсов, именно поэтому украинские бойцы могут надолго закрепиться в РФ.

Стало известно, что ВСУ приблизились вплотную к реке Сейм в Курской области и взорвали там несколько мостов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред