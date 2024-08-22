Украина может дожать Россию на возвращение к границам 1991 года - Огрызко

Такая возможность появилась у Украины благодаря успешной операции в Курской области РФ.

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Операция в Курской области открыла больше возможностей для Украины / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБР, скрин с карты

Прорыв ВСУ в Курскую область усилил украинскую позицию и открыл ряд возможностей. В частности, теперь можно рассматривать вариант давления на страну-агрессора Россию с целью возвращения к границам 1991 года.

Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам даже тысяча квадратных километров, которые удалось взять под контроль ВСУ является немаленькой территорией.

"А при правильной организации дела эта цифра может расти и расти, тем более, посмотрите на карту боевых действий: если наши войска сейчас пойдут на юг и возьмут в клещи Белгород - столицу Белгородской народной республики, они зайдут в тыл войскам Российской Федерации, которые наступают в Донецкой области", - говорит политолог. видео дня

Поэтому наступление на Курскую область "развязало руки" Украине для многих вариантов развития событий. Однако какой из них будет реализован, будет известно со временем.

"В любом случае это беспроигрышная стратегия для Украины. Тех, кто задумал и проводит сейчас Курскую операцию, надо поблагодарить и поклониться до земли. Они большие молодцы", - подытожил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко? Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Продвижение ВСУ в Курской области - что известно

В то время, как российские официальные лица утверждают об остановке украинского наступления в Курской области, появляются доказательства обратного. Как сообщил эксперт BILD Юлиан Рёпке, сейчас есть признаки начала битвы за крупный поселок в Курской области.

Накануне стало известно, что в Кореневском районе на Курщине украинские бойцы вдребезги разбили российских морских пехотинцев, у них много 200 и 300.

Напомним, эксперт Дмитрий Снегирёв предупреждал, что берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются в спешке возводить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения.

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