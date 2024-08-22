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В ГУР унизили Путина: показали на росТВ правду о войне в Украине – СМИ

Алексей Тесля
22 августа 2024, 11:27
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В результате атаки девять российских телеканалов прекратили трансляцию на длительное время, рассказал источник в ГУР.
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В ГУР совершили атаку на росТВ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

На серверы телеканалов страны-агрессора РФ совершили атаку киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

В результате телезрители РФ увидели объективные видеоролики о войне в Украине, сообщили источники NV в украинской разведке.

Уточняется, что видео ГУР трижды показали в прайм-тайм телеканалов Первоуральск ТВ, Евразия 360, Евразия. Первый канал, ПТВ, Луганск 24 и других.

видео дня

Подчеркивается, что часть атакованных каналов входят в медиахолдинг российского олигарха Андрея Комарова.

Позже девять российских телеканалов вовсе прекратили трансляцию на длительное время, поскольку россияне пытались восстановить доступ к серверам, рассказали источники.

По состоянию на утро 22 августа, по данным разведки, частично возобновили свою работу только телеканалы Евразия 360 и ТВ-3, вещание других остается заблокированным.

Смотрите видео - кибератака на росТВ:

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/ Скриншот

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

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ГУР кибератака хакерская атака война России и Украины
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