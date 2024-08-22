В ГУР унизили Путина: показали на росТВ правду о войне в Украине – СМИ

На серверы телеканалов страны-агрессора РФ совершили атаку киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.
В результате телезрители РФ увидели объективные видеоролики о войне в Украине, сообщили источники NV в украинской разведке.
Уточняется, что видео ГУР трижды показали в прайм-тайм телеканалов Первоуральск ТВ, Евразия 360, Евразия. Первый канал, ПТВ, Луганск 24 и других.
Подчеркивается, что часть атакованных каналов входят в медиахолдинг российского олигарха Андрея Комарова.
Позже девять российских телеканалов вовсе прекратили трансляцию на длительное время, поскольку россияне пытались восстановить доступ к серверам, рассказали источники.
По состоянию на утро 22 августа, по данным разведки, частично возобновили свою работу только телеканалы Евразия 360 и ТВ-3, вещание других остается заблокированным.
Смотрите видео - кибератака на росТВ:
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
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