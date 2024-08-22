Путин срочно перебрасывает срочников на 'защиту' Курска: как это повлияет на бои

России все еще не хватает человеческого резерва. Но Москва вряд ли решится на еще одну мобилизацию.

https://glavred.info/ukraine/putin-terminovo-perekidaye-strokovikiv-na-zahist-kurska-yak-ce-vpline-na-boji-10590764.html Ссылка скопирована

Бои в Курской области - что известно о ситуации в РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Кремль не будет объявлять дополнительную мобилизацию, а просто бросит в бой за Курскую область срочников, убежден генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

Эту силу использовать значительно дешевле, отметил он в эфире Еспресо.

По мнению Ягуна, России при нынешнем темпе боевых действий уже недостаточно 30-40 тысяч человек - именно такое количество "живой силы" набирали ежемесячно.

видео дня

И без объявленной мобилизации Россия каждые 6 месяцев, по подсчетам эксперта, призывает до 300 тысяч срочников.

Ягун убежден, что привлечение срочников к боевым действиям выгодно Украине.

"Нам это на руку, поскольку мы понимаем, какие риски связаны со срочниками. Их гибель вызывает совсем другие эмоции, чем в случае с профессиональными военными", - отметил Ягун.

Кроме того, когда Путин пришел к власти, он обещал обеспечить высокую безопасность государства, не полагаясь на срочников.

"Он всегда лично вмешивался в вопросы, связанные со срочниками, и для него это было табу. Но в нынешней ситуации видим совсем другой подход", - отметил эксперт.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Бои в Курской области - проблема с резервами у РФ

На фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области российское командование все еще не спешит усиливать тот регион войсками с фронта в Украине, что, согласно СМИ, было первоочередной целью всей Курской операции ВСУ.

Пока Москва довольствуется насильственной переброской в Курскую область срочников и отказников. Усиливается вербовка зеков. Параллельно РФ пытается добиться успехов на Востоке Украины любой ценой.

Также командование РФ бросило на оборону территории Курщины "космическую пехоту", включая списанных военных со станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков. В подразделения попали бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава.

Bloomberg, в свою очередь, отмечал, что Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов. Впрочем, пока Москва ограничится ресурсом срочников.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред