РФ планирует 'тайную мобилизацию' на фоне боев на Курщине: СМИ раскрыли планы Кремля

Определенные чиновники и близкие к Кремлю бизнесмены выступают резко против мобилизации, заявили в Bloomberg.

https://glavred.info/world/rf-planiruet-taynuyu-mobilizaciyu-na-fone-boev-na-kurshchine-smi-raskryli-plany-kremlya-10590482.html Ссылка скопирована

Россия готовит новую волну мобилизации / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ, wikimedia.org

Силы обороны Украины продолжают наступление в Курской области России, что заставляет Кремль обсуждать возможность новой волны мобилизации. Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за нехватки резервов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве России.

Как отмечает издание, власти РФ и бизнесмены имеют разные взгляды на мобилизацию. Один из источников утверждает, что кабинет министров врага и близкие к государству бизнесмены выступают категорически против мобилизации.

"Это выбьет из экономики последние трудовые ресурсы. Работать уже некому. А тут одних заберут, другие начнут ныкаться", - рассказал он. видео дня

Стоит отметить, что неизвестно, насколько такие аргументы повлияют на решение высшее руководство России. Два источника, близкие к администрации президента, говорят, что уже ведется подготовка общественного мнения к новой мобилизации. К боям в Курской области могут привлечь срочников.

"Это также подается как часть новой нормы. Если враг пришел к нам, то срочники должны участвовать в отражении", - рассказал один из собеседников.

BILD о вероятности новой мобилизации в РФ

Редактор BILD Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Рёпке также считают, что Россия планирует скрытую мобилизацию в условиях значительных потерь на фронте. По международным оценкам, с февраля 2022 года в результате боевых действий погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.

"Назревает масштабная мобилизация. Есть предположение, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, будут пытаться "без официального объявления, тайно", - пишут Плауманн и Рёпке.

Владимир Путин демонстрирует четкое стремление увеличить численность войск в Украине: мужчин привлекают из-за высоких выплат, а на срочников оказывают давление, чтобы подписывали контракты. Однако средства на набор контрактников в РФ исчерпываются.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Мобилизация в России на фоне наступления в Курской области - прогнозы

Как сообщал Главред, Кремль в панике готовится объявить новую мобилизацию. Масштаб российских потерь все больше затрудняет поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании заявляла, что Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных. В ведомстве также уточнили, что всеобщую мобилизацию могут объявить разве что после президентских "выборов".

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин может прибегнуть к мобилизации только в случае серьезных провалов на фронте, но, вероятно, не раньше весны 2024 года. Если мобилизация будет объявлена позже, боеспособный личный состав появится к весне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред