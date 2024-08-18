Путин может объявить мобилизацию в РФ: военный эксперт назвал главное условие

Мобилизованные россияне не решат всех проблем диктатора РФ на фронте, считает Роман Свитан.

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/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Военный эксперт, полковник запаса Вооружённых сил Украины Роман Свитан прокомментировал вопрос вероятности новой волны мобилизации в РФ.

"Мобилизация предполагает принудиловку. Никто не пойдёт воевать без финансовой мотивации, то есть без дополнительной экономической поддержки или социальных пакетов", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт считает, что мобилизованные россияне не решат всех проблем диктатора РФ на фронте.

"В наступление с ними не пойдёшь – ими можно только обороняться. Но это тут же вызовет острое недовольство внутри России. Потому я не думаю, что Путин на это пойдёт. Он уже обжёгся на такой же самой беде в 2022 году", - говорит он.

В то же время собеседник не исключает, что диктатор Владимир Путин может пойти на мобилизацию только в результате серьёзных провалов на линии фронта, чтобы сдержать движущуюся украинские войска.

"Если исходить из наших сил и средств, то стратегических прорывов не намечается. В этом году – точно. В начале следующего года – тоже вряд ли. А, значит, сомнительно, что Путин пойдёт на мобилизацию в 2024 году. Если даже в ноябре-декабре он запустит маховик мобилизации, то боеготовый личный состав он получит к весне", - уточнил он.

Свитан добавил, что Путин примет решение о мобилизации только тогда, когда будет на 100% уверен, что весной начнётся серьёзное контрнаступление украинской армии: "И тогда, чтобы его остановить, он может запустить этот негативный механизм мобилизации, чтобы "мясо", тысяч 300-350, поставить, как демпфер, для наших наступающих войск".

Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Россия объявит новую волну мобилизации. Два года назад агрессор Россия уже объявляла о мобилизации 300 тысяч человек, что вызвало серьезные волнения в ее обществе, напомнили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию. Масштаб российских потерь все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных, сообщала разведка Министерства обороны Великобритании. В ведомстве также уточняли, что всеобщая мобилизация может быть разве что после президентских "выборов".

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