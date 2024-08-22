Атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул: все подробности

Российский паром боролся за "живучесть" около часа, потом пошел на дно.

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В Черном море вспыхнул российский паром / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российский паром "Акватрейдер", который был атакован, по словам пропагандистов, ракетами днем 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края, затонул в Керченской проливе.

После попадания ракеты паром еще был на плаву около часа. Все это время жители Крыма наблюдали быстрое распространение огня.

СМИ писали, что на пароме находились 30 цистерн с топливом и якобы 5 членов экипажа.

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Очагов пожара на территории самого порта, по утверждению российских СМИ, нет.

Атака на порт Кавказ - главное

Вечером 22 августа жители Севастополя услышали мощные взрывы в районе порта Кавказ Краснодарского края РФ. Сообщалось, что после взрывов в районе порта поднялся огромной столб огня и дыма.

Российские оккупационные "власти" удар подтвердили, уточнив, что судно перевозило цистерны с топливом.

Порт Кавказ включает железнодорожную станцию и небольшой порт на косе Чушка в Керченском проливе. На территории объекта есть также автомобильный паром, незаконно соединяющий Краснодарский край и Крым.

Недавно адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что паромные переправы будут важной целью для ударов ВСУ в ходе деоккупации полуострова.

"Но выбить материально-технический потенциал России в Крыму важно для будущего контрнаступления, чтобы отбить Крым, если это будет происходить", - подытожил Монтгомери.

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Отметим, что это не первая крупная атака на топливные объекты Российской Федерации за последнюю неделю. К слову, пожар на НПЗ под Ростовом после ударов БПЛА 18 августа русские тушат уже пятый день - безуспешно.

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