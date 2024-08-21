Раскрыты масштабы последствий пожара на нефтебазе под Ростовом

Судьба 44 резервуаров с топливом неизвестна - они скрыты под облаком густого дыма.

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Нефтебаза под Ростовом горит четыре дня, резервуары опустошены / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, скриншот видео

Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области, по которой ударили БПЛА в ночь на 18 августа, горит уже четвертые сутки. Несмотря на усилия спасателей, огонь не удается укротить.

Радио Свобода публикует 21 августа снимки горящего объекта. По словам аналитиков, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 - частично разрушены, 16 - не повреждены.

В то же время судьба 44 неизвестна, так как они по-прежнему скрыты от спутников густым дымом.

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Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.

По состоянию на утро третьего дня площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров - оккупанты привлекли к ликвидаций последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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