Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день: загорелись дома

Огонь перекинулся на пригородную застройку, а также загорелась сухая растительность и камыш.

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске перекинулся на дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Пролетарске Ростовской области уже шестые сутки продолжается масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей Росрезерву. Пожар, который начался 18 августа в результате атаки беспилотников, продолжает разгораться и распространяется на близлежащие дома и территории. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram и российские Telegram-каналы.

Пожарные не могут ликвидировать огонь, поскольку атаки дронов постоянно "подпитывают" пламя. Огонь вышел за пределы нефтебазы.

Смотрите видео пожара в Пролетарске:

видео дня

Согласно сообщению МЧС РФ, пожар распространился на "сухую растительность". Российские Telegram-каналы уточняют, что огонь охватил заросли камыша.

Из камыша пламя распространилось на пригородную застройку. В российском Пролетарске вспыхнула целая улица с домами.

Также на кадрах пожара видно, что возгорание произошло неподалеку от железной дороги, на которой перевозят цистерны.

В Пролетарске пожар вблизи железной дороги:

Официально МЧС России не подтверждает связь между пожаром на нефтебазе и новым возгоранием, но российские Telegram-каналы говорят, что пожар мог организовать кто-то из диверсантов.

По состоянию на вечер ситуация остается критической: пожар локализовать не удалось, а ресурсы российских спасательных служб перегружены. Часть пожарных перебросили с тушения нефтебазы.

Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Как сообщал Главред, в ночь на 18 августа в Ростовской области произошла атака дронов. БпЛА поразили топливный объект страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий "прилетов".

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силы обороны зафиксировали по меньшей мере два очага возгорания на территории российской нефтебазы.

На нефтебазе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.

По состоянию на утро третьего дня площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров - оккупанты привлекли к ликвидации последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.

В результате атаки вспыхнуло около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5 тысяч кубических метров каждая. Для борьбы с пожаромпривлечены авиация МЧС РФ, специальные поезда и более 500 спасателей из соседних регионов. В результате инцидента пострадали 49 пожарных.

С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайного положения.

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