Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день: загорелись дома

В Пролетарске Ростовской области уже шестые сутки продолжается масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей Росрезерву. Пожар, который начался 18 августа в результате атаки беспилотников, продолжает разгораться и распространяется на близлежащие дома и территории. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram и российские Telegram-каналы.
Пожарные не могут ликвидировать огонь, поскольку атаки дронов постоянно "подпитывают" пламя. Огонь вышел за пределы нефтебазы.
Смотрите видео пожара в Пролетарске:
Согласно сообщению МЧС РФ, пожар распространился на "сухую растительность". Российские Telegram-каналы уточняют, что огонь охватил заросли камыша.
Из камыша пламя распространилось на пригородную застройку. В российском Пролетарске вспыхнула целая улица с домами.
Также на кадрах пожара видно, что возгорание произошло неподалеку от железной дороги, на которой перевозят цистерны.
В Пролетарске пожар вблизи железной дороги:
Официально МЧС России не подтверждает связь между пожаром на нефтебазе и новым возгоранием, но российские Telegram-каналы говорят, что пожар мог организовать кто-то из диверсантов.
По состоянию на вечер ситуация остается критической: пожар локализовать не удалось, а ресурсы российских спасательных служб перегружены. Часть пожарных перебросили с тушения нефтебазы.
Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное
Как сообщал Главред, в ночь на 18 августа в Ростовской области произошла атака дронов. БпЛА поразили топливный объект страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий "прилетов".
Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силы обороны зафиксировали по меньшей мере два очага возгорания на территории российской нефтебазы.
На нефтебазе хранили нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.
На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.
По состоянию на утро третьего дня площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров - оккупанты привлекли к ликвидации последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.
В результате атаки вспыхнуло около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5 тысяч кубических метров каждая. Для борьбы с пожаромпривлечены авиация МЧС РФ, специальные поезда и более 500 спасателей из соседних регионов. В результате инцидента пострадали 49 пожарных.
С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайного положения.
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