ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ: Генштаб раскрыл последствия мощного удара

На стратегическом объекте российских оккупантов начался пожар, сообщил Генштаб.

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ВСУ нанесли удар по российской нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во вторник, 30 июля, Силы обороны Украины нанесли точный удар по нефтебазе российских оккупантов в Курской области РФ. На стратегическом объекте врага вспыхнул пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что удар нанесли силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Сейчас уточняются подробности о последствиях удара.

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"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет..." - пообещали военные.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Пожары на заводах и нефтебазах в России - последние новости

Как сообщал Главред, 30 июля в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", входящем в состав Роскосмоса. Пожар начался в корпусе, где изготавливают системы управления для ракет-носителей "Союз-2", в частности платы и микросхемы.

Также 28 июля в Курской области России прогремели взрывы, после которых вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Взрывы прогремели около двух часов ночи. После взрывов началось сильное задымление, вспыхнуло три резервуара на нефтебазе. Взрывы зафиксировали и в Судже на нефтебазе "Роснефти".

Кроме этого, 22 июля в Туапсе прогремело 5 взрывов. В РФ жаловались на атаку дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

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