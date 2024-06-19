В РФ вторые сутки пылает нефтебаза, которую атаковали БПЛА: ситуация ухудшается

На нефтебазе в Ростовской области оккупантам не удается потушить масштабный пожар после атаки дрона.

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На российской нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео МЧС России, российские Тelegram-каналы

На российской нефтебазе в городе Азов Ростовской области, которую в ночь на 18 июня атаковали дроны, ситуация остается критической. Произошла разгерметизация второго резервуара с топливом, оккупанты не могут стабилизировать ситуацию. Об этом заявил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.

"Не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара", - пожаловался губернатор страны-агрессора.

Голубев также отметил, что российские чрезвычайники пытаются потушить пожар на нефтебазе, однако безуспешно.

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Атака на НПЗ в Ростовской области 18 июня - подробности

Напомним, в городе Азов Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошли взрывы. Дроны атаковали нефтебазу оккупантов, там загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Российские оккупанты продолжают тушить пожар на НПЗ в Ростовской области, спровоцированный ударом ВСУ. Спутниковые снимки подтверждают задымленность нефтяного терминала предприятия "Азовпродукт", где в результате атаки украинских беспилотников поражены цистерны

Как сообщал Главред, в ночь с 17 на 18 июня Вооруженные силы Украины во второй раз применили ракеты "Нептун" для удара по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае. Ударили по нефтяному терминалу в Чушке.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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