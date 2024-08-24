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Украина способна изменить ход войны: на Западе оценили операцию в Курской области

Андрей Ганчук
24 августа 2024, 11:49
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Украинская армия заслуживает более серьезной военной поддержки со стороны стран западного мира, пишут в своей статье американские журналисты.
Путин, ВСУ
Украина разнесла "красные линии" Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Операция Сил обороны Украины в Курской области показала, что у оккупантов агрессора России множество слабых мест. Киев не обречен, а способен переломить ход войны.

В материале CNN говорится о том, что украинские войска доказали свои способности. Они заслуживают более быстрой и эффективной поддержки со стороны Запада.

"ВСУ разбили растущее мнение сторонников Украины о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны", - указано в статье.

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Цель украинской армии – показать, что Украина способна сражаться и побеждать. Запад должен ослабить ограничения на применение своего оружия.

"Украина снова продемонстрировала, что различные "красные линии", спроецированные Путиным, - это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада в отношении принятия решений о войне", - считает генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Ради Курской области РФ готова "пожертвовать направлением", написали аналитики американского Института изучения войны. В частности, захватчики готовы пожертвовать амбициями на севере Харьковской области.

Войска РФ усилились в Курской области и пытаются помешать украинским силам, сказал советник по нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, Штаты не указывали украинцам, как распоряжаться амреиканским оружием.

Путин удумал "уловку" по Курской области, написали журналисты The Wall Street Journal. Путин делает вид, что якобы ничего не происходит, а пропагандисты тиражируют лживую информацию.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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