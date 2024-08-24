Украинская армия заслуживает более серьезной военной поддержки со стороны стран западного мира, пишут в своей статье американские журналисты.

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Украина разнесла "красные линии" Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Операция Сил обороны Украины в Курской области показала, что у оккупантов агрессора России множество слабых мест. Киев не обречен, а способен переломить ход войны.

В материале CNN говорится о том, что украинские войска доказали свои способности. Они заслуживают более быстрой и эффективной поддержки со стороны Запада.

"ВСУ разбили растущее мнение сторонников Украины о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны", - указано в статье.

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Цель украинской армии – показать, что Украина способна сражаться и побеждать. Запад должен ослабить ограничения на применение своего оружия.

"Украина снова продемонстрировала, что различные "красные линии", спроецированные Путиным, - это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада в отношении принятия решений о войне", - считает генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

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Путин удумал "уловку" по Курской области, написали журналисты The Wall Street Journal. Путин делает вид, что якобы ничего не происходит, а пропагандисты тиражируют лживую информацию.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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