Раскрыты детали масштабного плена 'кадыровцев': заявление главы СБУ Малюка

Глава СБУ Василий Малюк рассказал об операции на Курщине, в ходе которой в плен были взяты кадыровцы, а также рассказал об обмене пленными.

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Малыш рассказал детали об обмене пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что бойцами спецподразделения была проведена спецоперация, в результате которой в плен попало более сотни оккупантов, в том числе и бойцы батальона "Ахмат". Об этом заявляет пресс-служба СБУ в Telegram.

"Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что одной из основных задач ведомства во время войны является возвращение украинских бойцов из плена домой.

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Именно поэтому СБУ активно сейчас работает над пополнением обменного фонда, поэтому важно то, что украинские бойцы могут массово брать в плен российских и чеченских оккупантов.

По словам Малюка, специальная обменная группа будет расширяться, теперь в ее состав будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ и омбудсмен.

Что касается пленных "кадыровцев", то глава ГУР заявил, что сейчас с ними работают специалисты и контрразведчики, чтобы узнать больше информации и задокументировать военные преступления.

Кто такой Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Обмен пленными и война РФ против Украины - последние новости

Напомним, 15 августа глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал о приоритетах в процессе обмена пленными между РФ и Украиной.

Напомним, из-за интенсивных боев в Курской области, российская сторона впервые с начала войны запросила у Украины переговоры по обмену пленными.

Как стало позже известно, представители России и Украины уже провели первый этап переговоров по обмену пленными.

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