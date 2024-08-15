Экс-охранники Януковича и нацгвардеец: СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть РФ, которая следила за высокопоставленными чиновниками Украины.

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СБУ разоблачила агентурную сеть РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram СБУ

Служба безопасности разоблачила новую агентурную сеть в Украине, которая работала на ФСБ и передавала информацию о высокопоставленных чиновниках Украины. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на своей странице в Telegram.

"СБУ разоблачила агентурную сеть фсб рф, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных чиновников и общественных деятелей, которые интересовали врага", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в СБУ, после получения этих данных, россияне планировали вербовать украинских чиновников, а также использовать полученную информацию для ликвидации украинских чиновников и политиков.

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В агентурную сеть оккупантов входило двое бывших охранников беглого президента Виктора Януковича, а также действующий военнослужащий Нацгвардии.

"Главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО, который сопровождал беглого президента во время его "эвакуации" в РФ", - заявили в СБУ.

По информации украинских спецслужб, этот человек был завербован еще в 2012 году и активно сотрудничал в течение всех этих лет с россиянами.

Также в состав группы входил 46-летний киевлянин, действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины. В свое время он был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

"Спецоперацию проводили следователи Главного следственного управления СБУ, сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области вместе с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - подытожили в СБУ.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Спецоперации СБУ - последние новости

Напомним, еще в мае стало известно, что Зеленского, Малюка и Буданова пытались убить спецслужбы России, СБУ предупредила эти покушения.

Ранее украинская служба безопасности заявила, что сбила с помощью дрона уже второй российский вертолет на Курском направлении.

Также СБУ заявила, что российские пропагандисты готовят серию фейков о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области.

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