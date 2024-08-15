Бойцы 'Азовстали', больные и раненые: Буданов рассказал детали нового обмена

Во время будущего обмена пленными прежде всего будут освобождать раненых, больных и бойцов "Азовстали", которые в плену очень долго.

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Буданов сообщил детали нового обмена пленными / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Координационный штаб

Во время заседания Ставки Стратегии по возвращению украинцев из плена было сообщено, что в первую очередь будут возвращать бойцов из "Азовстали", а также воинов, которые имеют ранения и болеют. Об этом отчитался начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Мы будем пытаться придерживаться определенных принципов. Первое - возвращать в первую очередь всех тяжелораненых и больных. Второе - всех женщин. Третье - тех, кто находится в плену уже долгий срок. Четвертое - особую роль для нас занимает трагический эпизод - это события на "Азовстали", поэтому вопросу возвращения всех, кто был на "Азовстали" мы уделяем особое внимание", - заявил Буданов.

Кроме того, глава ГУР добавил, что украинская сторона будет прилагать усилия для возвращения гражданских лиц, которые находятся в плену как с начала полномасштабного вторжения, так и начиная с 2014 года.

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Подытоживая свой доклад Буданов сказал, что украинская сторона также будет обращать внимание на отдельные группы населения в плену, например, такие как крымские татары.

Соответствующие решения были приняты 15 августа и по обещаниям Буданова, они будут воплощены в жизнь в ближайшее время.

Буданов доложил о ситуации с пленными русскими - смотрите видео:

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, которые находились в незаконном удержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, из-за интенсивных боев в Курской области, российская сторона впервые от начала войны запросила у Украины переговоры по обмену пленными.

Как стало позже известно, представители России и Украины уже провели первый этап переговоров по обмену пленными.

Как сообщали ранее аналитики, обмен заключенными между Западом и Россией - ничто иное, как стремление Путина освобождать своих агентов, это уже не первая такая история.

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