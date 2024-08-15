Инициатива со стороны РФ: из-за боев на Курщине россияне хотят обмен пленными

Российская сторона инициировала переговоры по обмену пленными после наступления ВСУ на Курском направлении.

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РФ инициировала переговоры по обмену пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН

После того, как украинские войска активно начали продвигаться в Курской области, российская сторона инициировала переговоры по обмену военнопленными. Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Относительно ситуации с российскими военнопленными, я не могу раскрывать детали. Но все видели эти видео, когда российские военные сдаются в плен. Опять же, представители Вооруженных сил Украины, на основании Женевской конвенции берут в плен, обеспечивают права российских военнопленных. Никто их не подвергает пыткам, никто не расстреливает, в отличие от российских вооруженных сил", - акцентировал Лубинец.

Также он отметил, что россиян, которые попадают в украинский плен, доставляют в специальные медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. После этого пленных РФ отправляют в специально оборудованные лагеря, где их содержат согласно Женевской конвенции.

видео дня

Лубинец также отметил, что именно российская сторона инициировала разговор о следующем обмене пленными.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что якобы россияне приняли решение приостановить какие-то обмены. У нас в настоящее время обмен информацией происходит. Я так же информирую и МККК, и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", - подчеркнул Лубинец.

Он также сказал, что сегодняшняя ситуация в Курской области будет побуждать россиян к обмену военнопленными, ведь ранее РФ постоянно находила новые аргументы, чтобы не обменивать украинцев на пленных оккупантов.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, которые находились в незаконном удержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными и война РФ против Украины - последние новости

Напомним, что на фоне конфликта в Курской области российские военные начали массово сдаваться в плен бойцам ВСУ.

Также ранее ряд СМИ сообщал, что в украинском плену оккупанты живут в лагерях намного лучше, чем тысячи пенсионеров в стране.

Также стало известно, что американский генерал Бен Ходжес сообщил, что западные партнеры Украины долго медлили с ответом на агрессию России против Украины.

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