Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской области

В Курской области продолжаются мощные боевые действия. Российские оккупанты начали массово складывать оружие и сдаваться в плен. В Сети уже разлетелись фото и видео.
Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отмечал, что такого количества пленных за один раз еще не было.
"Ой-ой, мощно, очень мощно. Такого количества сложивших оружие за раз вы еще не видели.Ждите фото", - написал он.видео дня
Впоследствии он отметил, что в плен удалось взять сразу более 40 российских оккупантов. При этом следует отметить, что сдались все они только для четырех бойцов.
Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
По данным Сергея Стерненко, в плен сдалось якобы 22 оккупанта.
Смотрите видео с оккупантами, которые сдаются в плен в Курской области:
Бои в Курской области - последние новости
Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Произошли бои возле местного монастыря, где укрывалась российская пехота. Кроме этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.
Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией", безосновательно обвинив в этом Украину.
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