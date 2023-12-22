"Азовсталь в меньших масштабах": комбат рассказал о ситуации на Авдеевском коксохиме

Если оккупанты займут хотя бы часть коксохимического завода, они смогут полностью контролировать подходы к городу.

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Авдеевский коксохим – это Азовсталь в меньших масштабах / Коллаж: Главред, фото: УП, Википедия, 43 отдельная механизированная бригада

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко, который сражается на северном фланге Авдеевского направления.

По его словам, оккупационная армия пыталась занять завод, но ни одна попытка не завершилась успехом.

"Коксохим – это Азовсталь в меньших масштабах. Из Азовстали у нас легенды, а по коксохиму чего нет?", - сказал Губаренко в интервью Украинской правде.

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Комбат добавил: если россияне зайдут на коксохим, они смогут продвигаться дальше пехотой.

"Техникой – нет, а вот пехотой – да. Их артиллерия уже не сможет работать по зданиям, поскольку там будут их люди, а наша – там и наши тоже будут. Коксохим – кратчайший путь, которым они могут полностью обрезать нам Авдеевку", - объяснил Губаренко.

"Если россияне займут хотя бы часть коксохима, то они смогут полностью контролировать подходы к городу", - добавил военный.

Также Губаренко рассказал о тактике, которую применяют оккупанты, чтобы захватить Авдеевский коксохим: "Сейчас их попытки зайти на завод выглядят так: идет стадо, возвращается один баран, остальные остаются под забором. Пользуясь погодными условиями и огневыми средствами, они пытаются пробить периметр забора. Работают авиацией, артиллерией, даже техникой пытались заехать. Но на этом этапе их попытки напрасны".

Губаренко также рассказал, что оккупантам удалось захватить часть промзоны Авдеевки. Им удалось это сделать из-за недостаточного количества личного состава ВСУ.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты начали интенсивные наступательные операции на восточном направлении фронта. Силами размером с ротно-тактическую группу враг пытается наступать по всей линии фронта, но пока нет предпосылок для вывода украинских сил из Авдеевки. Об этом сообщил офицер ВСУ, рыцарь ордена "Богдана Хмельницкого" Николай Мельник.

21 декабря соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил, что оккупанты окончательно зашли в промзону Авдеевки и закрепились на позициях.

Представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ отражают атаки возле города и не дают вражеским силам захватить Авдеевский коксохимический завод. Предприятие под контролем армии Украины.

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