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Дуда и Зеленский обменялись жесткими шутками о россиянах посреди выступления

Яна Ставская
24 августа 2024, 17:20
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Польский президент приехал в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости.
Дуда и Зеленский обменялись жесткими шутками о россиянах посреди выступления
Дуда прибыл в Киев 24 августа / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский жестко пошутили об оккупантах, когда обсуждали будущую победу над Россией.

Дуда отвечал на вопросы СМИ на праздничной пресс-конференции в Киеве, когда и какой он видит победу Украины. Но разговор быстро дошел до размышлений, как именно будет отступать войско агрессора.

Он заявил, что среди распространенных дилемм - вероятность нанесения ударов по отступающим силам противника. И когда кто-то на кого-то нападает, то, по словам польского главы, "должен быть готовым быть избитым".

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"Но когда российские войска будут покидать Украину, и если будет так, что украинские войска будут атаковать российские войска... то я первый позвоню господину Зеленскому (с призывом): не бомбардируйте их, когда они уходят, пусть идут домой. Я это могу обещать российским солдатам", - подчеркнул Дуда.

Дуда и Зеленский пошутили про оккупантов - смотрите видео:

На что Зеленский ответил уже Дуде, что, мол, просто может не взять в ту минуту трубку.

"А если будет занято? Так бывает... Ты сам президент, и я президент... Так может случиться: ты мне звонишь - а у меня занято", - сказал Зеленский.

Присутствующие поддержали слова Зеленского смехом.

Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Война в Украине - какой Банковая видит победу

Президент Владимир Зеленский и его окружение неоднократно подчеркивали, что выступают за начало переговоров - но только на условиях соблюдения международного права с возвращением захваченных Россией территорий и выходом на границы 1991 года.

Россия же настаивает на узаконивании аннексии оккупированных районов Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

По мнению политических обозревателей, ультимативную позицию Москвы пошатнула Курская операция ВСУ, когда за считанные недели Вооруженные силы смогли продвинуться на тысячи квадратных километров вглубь российского приграничья.

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