Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

The Washington Post пишет о непрямых переговорах, в которых Катар выступал в роли посредника.

https://glavred.info/world/ukraina-i-rf-gotovili-taynye-peregovory-o-prekrashchenii-ognya-smi-uznali-detali-10589291.html Ссылка скопирована

СМИ сообщили о подготовке переговоров Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Украина и РФ планировали начать непубличные переговоры по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, однако они были отложены после начала операции украинских сил в Курской области.

Стороны должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, пишут журналисты американского издания The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что непрямые переговоры, в которых Катар выступал в роли посредника, якобы были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.

видео дня

Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося значительный ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на бензин во всем мире.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.

Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - заверил дипломат.

По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.

Переговоры Украины с РФ - последние новости по теме

Ранее появился прогноз о том, возможны ли переговоры с РФ до конца года. Сейчас нет предпосылок для прямых переговоров между Киевом и Москвой, считает Александр Мусиенко.

Напомним, политолог Александр Морозов заявил, что условий для переговоров между Украиной и Россией сейчас нет. Обсуждение перспектив таких переговоров, которое длится уже несколько месяцев, зашло в тупик.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. При этом бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред