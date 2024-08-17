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Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

Алексей Тесля
17 августа 2024, 14:47
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The Washington Post пишет о непрямых переговорах, в которых Катар выступал в роли посредника.
Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали
СМИ сообщили о подготовке переговоров Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Украина и РФ планировали начать непубличные переговоры по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, однако они были отложены после начала операции украинских сил в Курской области.

Стороны должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, пишут журналисты американского издания The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что непрямые переговоры, в которых Катар выступал в роли посредника, якобы были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.

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Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося значительный ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на бензин во всем мире.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.

Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - заверил дипломат.

По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Переговоры Украины с РФ - последние новости по теме

Ранее появился прогноз о том, возможны ли переговоры с РФ до конца года. Сейчас нет предпосылок для прямых переговоров между Киевом и Москвой, считает Александр Мусиенко.

Напомним, политолог Александр Морозов заявил, что условий для переговоров между Украиной и Россией сейчас нет. Обсуждение перспектив таких переговоров, которое длится уже несколько месяцев, зашло в тупик.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. При этом бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

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