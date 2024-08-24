Скандального Дмитрука заметили в Молдове - источники

Дмитрук неоднократно попадал в скандалы из-за своей пророссийской политической позиции.

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Артем Дмитрук - где сейчас депутат? / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Радио Свобода

Нардеп ВР Артем Дмитрук в субботу, 24 августа, "засветился" в Молдове. Как сообщает собеседник Главреда, имеющий отношение к офису пограничной службы в Кишиневе, одиозного депутата заметили в полиции Штефан-Водэ.

По словам источника, Дмитрук в присутствии следователя писал заявление о незаконном пересечении границы.

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Эта статья, уточняет собеседник, позволяет получить статус беженца.

"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Водэ, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, выехал из Молдовы", - рассказал Главреду собеседник.

В то же время волонтер Игорь Лаченков отмечает, что жена Дмитрука тоже в Молдове.

Накануне Дмитрук в своем Telegram-канале утверждал, что ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность".

Кроме того, Дмитрук пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Артем Дмитрук - политические скандалы

Дмитрук неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с другим "слугой" Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.

Военному пришлось вызывать "скорую". Пострадавший утверждал, что нардепы якобы требовали от него деньги и обвиняли в каких-то аферах. Что с ходом расследования - неизвестно.

Как писал Главред, Дмитрук теперь открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях. На пост депутата уже отреагировали военные и активисты. Более того, заявление сделали и в ОП.

Тогда активист Сергей Стерненко призвал наказать нардепа, а волонтер Игорь Лаченков отметил, что слова Дмитрука - государственная измена. Депутата он назвал потенциальным коллаборантом и гауляйтером.

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