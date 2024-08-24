Скандального Дмитрука заметили в Молдове - источники

Нардеп ВР Артем Дмитрук в субботу, 24 августа, "засветился" в Молдове. Как сообщает собеседник Главреда, имеющий отношение к офису пограничной службы в Кишиневе, одиозного депутата заметили в полиции Штефан-Водэ.
По словам источника, Дмитрук в присутствии следователя писал заявление о незаконном пересечении границы.
Эта статья, уточняет собеседник, позволяет получить статус беженца.
"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Водэ, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, выехал из Молдовы", - рассказал Главреду собеседник.
В то же время волонтер Игорь Лаченков отмечает, что жена Дмитрука тоже в Молдове.
Накануне Дмитрук в своем Telegram-канале утверждал, что ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность".
Кроме того, Дмитрук пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".
Кто такой Артем Дмитрук?
Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады.
Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе.
Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе.
9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.
Артем Дмитрук - политические скандалы
Дмитрук неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с другим "слугой" Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.
Военному пришлось вызывать "скорую". Пострадавший утверждал, что нардепы якобы требовали от него деньги и обвиняли в каких-то аферах. Что с ходом расследования - неизвестно.
Как писал Главред, Дмитрук теперь открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях. На пост депутата уже отреагировали военные и активисты. Более того, заявление сделали и в ОП.
Тогда активист Сергей Стерненко призвал наказать нардепа, а волонтер Игорь Лаченков отметил, что слова Дмитрука - государственная измена. Депутата он назвал потенциальным коллаборантом и гауляйтером.
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