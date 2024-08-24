Плакали, обнимались и пели: появились трогательные видео с возвращением военных из плена

Из российского плена 24 августа удалось вернуть 115 украинских военных.

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Украина вернула 115 защитников из плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец

24 августа, в День Независимости Украины, из российского плена удалось вернуть 115 наших защитников. В Сети уже разлетелись трогательные видео с их первыми эмоциями и звонками близким на родной земле.

Украинские военные, приехав в Украину, были настолько рады, что не могли сдержать свои эмоции. Они все обнимались и были счастливы видеть друг друга.

Снова увидеться смогли и два защитника, которые воевали на Азовстали. Они не видели друг друга с момента, как попали в российский плен. Только сейчас они смогли встретиться и крепко обняться.

видео дня

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Украина вернула 115 защитников из плена / фото: скриншот

Наши военные смогли уже сделать первые звонки и поговорить со своими родными. На видео видно очень трогательные моменты, когда защитники не могут сдержать своих слег, ведь так рады слышать голоса своих родителей, жен и других близких.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Украина вернула 115 защитников из плена / фото: скриншот

Возвращение украинских военных из российского плена стало самым лучшим подарком для Украины на 33-й День Независимости. Защитники лично решили поздравить страну и записали видео.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Украина вернула 115 защитников из плена / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости

В начале августа Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.

Накануне в СМИ появилась информация о переговорах между Киевом и Москвой по обмену пленными.

24 августа стало известно, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Все 115 спасенных на этот раз - солдаты, сержанты и матросы. России взамен отдали российских срочников.

В частности, Украина освободила 9 незаконно Россией осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"). Также домой возвращаются 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсон и Луганщину.

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