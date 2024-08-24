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Мощное фаер-шоу: ГУРовцы 24 августа влупили по важному объекту на территории РФ

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2024, 15:30
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Украинские военные уничтожили крупный российский склад с боеприпасами.
уничтожение склада с боеприпасами
ГУРовцы уничтожили большой склад с боеприпасами в РФ / фото: скриншот из видео

Украинские военные устроили российским оккупантам настоящее фаер-шоу. Разведчики взорвали большой склад боеприпасов в РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В Сети уже разлетелось мощное видео.

Прямо в День Независимости Украины, 24 августа, бойцы ГУР ударили по полевому складу боеприпасов возле населенного пункта Острогожск Воронежской области РФ.

"Склад БК принадлежал группировке войск "Запад" ВС РФ. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов. Детонация - продолжается! Праздничный грохот - до небес! Продолжаем борьбу!" - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео об уничтожении крупного склада с боеприпасами в РФ:

уничтожение склада с боеприпасами
уничтожение склада с боеприпасами / фото: скриншот

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