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ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр

Юрий Берендий
23 августа 2024, 13:25
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В 3 ОШБр отметили, что в ходе успешного контрнаступления украинские войска смогли закрепиться на новых рубежах и нанести врагу значительные потери.
ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр
В 3 ОШБр раскрыли результаты успешного наступления на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине. В ходе боев бойцы 3 штурмовой бригады смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион в эфире 24 канала.

По его словам, формально операции, которые выполняла Третья отдельная штурмовая бригада, уже завершены. Однако остается несколько финальных этапов:

  • стабилизация на передовой, то есть закрепление на захваченной батальонной линии обороны противника;
  • развитие коммуникационных путей;
  • укрепление фортификаций; переход к обеспечению устойчивой обороны на этом рубеже.

Кудряшов отметил, что благодаря удачной стратегии, своевременным инициативам и чрезвычайному героизму пехоты, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады за короткое время успешно выполнили задание и одолели численно превосходящего противника.

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"На сегодня соотношение сил на поле боя было 2,5 к 1 в пользу врага. Даже в таком формате 3 ОШБр сохраняет потенциал для атак", - отметил Кудряшов.

Военный отметил, что одним из ключевых направлений, которые интересуют противника на Харьковщине, является Боровая и район реки Оскол. Второе направление - Волчанск, где продолжаются боевые действия. Это уже вторая попытка россиян сосредоточить силы в направлении Боровой. Первая, которая состоялась в мае в начале лета, завершилась поражением врага.

"Следующую попытку россиян накопления резервов мы смогли разбить на прошлой неделе удачным продвижением нашего подразделения вглубь порядков противника", - добавил майор ВСУ.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что в ближайшей перспективе враг не сможет достичь тактических успехов на этом направлении. Благодаря эффективным действиям Третьей штурмовой бригады и других подразделений, которые удерживают оборону на направлении Боровой, российские войска сильно истощены.

Российские силы преимущественно использовали пехоту и артиллерию. В ходе наступательных действий ВСУ уничтожили не менее 18 артиллерийских установок и ликвидировали около 300 пехотинцев, которые удерживали полосу ответственности батальона. Также были взяты пленные.

Кроме того, Третья отдельная штурмовая бригада успешно научилась бороться с врагом не только на земле, но и в воздухе, уничтожив рекордные более 30 вражеских беспилотников.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - что известно о результатах прорыва

Напомним, как ранее сообщал Главред, третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины начала контрнаступление на Харьковском направлении, освободив 2 квадратных километра украинской территории.

После контратаки подразделений ВСУ в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин отметил, что закрепление на освобожденных позициях уже проведено, и существенно уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.

Силы обороны Украины успешно провели контрнаступление на Харьковщине, выбив российских оккупантов с ранее захваченных позиций, сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

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