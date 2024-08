'Неадекватная реакция': россияне резко изменили отношение к Путину - что известно

Российское население резко изменило отношение к российскому диктатору Владимиру Путину после того, как украинские военные 2 недели назад начали военную операцию на территории Курской области. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на анализ компании FilterLabs AI.

Отмечается, что компания FilterLabs анализирует настроения россиян, отслеживая комментарии в социальных сетях, интернет-публикации и новостные сайты с помощью компьютерной модели.

Хотя российские СМИ пытаются показать события войны в положительном свете, акцентируя внимание на гуманитарных усилиях правительства, некоторые пользователи соцсетей выражают недовольство.

Согласно анализу FilterLabs AI, многие онлайн-публикации указывают на то, что продвижение Украины вперед воспринимается как провал российского правительства, в частности лично Владимира Путина.

Репутация Путина начала ухудшаться еще в прошлом году после кратковременного вооруженного восстания под руководством Евгения Пригожина, но настроения стали более негативными после начала украинского наступления в Курской области.

Как сообщает издание, отношение к Путину остается более позитивным в Москве, где Россия строже контролирует СМИ и общественные дискуссии. Однако даже там поддержка Путина постепенно снижается, хотя и не так быстро, как в других частях страны. В то же время в отдаленных регионах России разочарование Кремлем усиливается.

Американские чиновники предупреждают, что еще рано говорить о долгосрочных последствиях для репутации Путина. Они отмечают, что после окончания мятежа Пригожина, позиции Путина в стране быстро восстановились, и он продолжает эффективно влиять на общественное мнение.

Однако длительная потеря популярности может осложнить способность Кремля эффективно вести войну в Украине.

"Сейчас трудно определить эффект украинского контрнаступления. Но очевидно, что это шокирует и, для Путина, смущает. Кремлевская пропаганда, вбросы и отвлечение внимания могут сделать так много только перед лицом плохих новостей, которые широко обсуждаются по всей России", - сказал Тойбнер.

Отношение к Путину резко ухудшилось в тех регионах России, где Кремль активно занимается вербовкой военных. Успех этой стратегии зависит от способности Кремля контролировать восприятие войны.

"Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне будут считать, что война идет плохо), Кремлю будет сложнее пополнять свои военные ряды", - говорится в анализе FilterLabs.

Кремль продолжает контролировать, как российские национальные СМИ освещают войну, хотя лишь некоторые из них предоставляют значимые материалы. Региональные СМИ, по словам Тойбнера, менее склонны к приукрашиванию новостей.

FilterLabs также отслеживает российскую дезинформацию. Тойбнер отметил, что Кремль начал целенаправленную пропагандистскую кампанию в приграничных регионах после начала украинского контрнаступления, предупреждая о "психологических операциях" Украины против россиян.

Однако даже когда местные новостные сайты распространяли пропаганду, они также включали информацию об украинском вторжении - такую, которую труднее было найти в Москве. Этот метод подачи плохих новостей вместе с пропагандой был известен в Советском Союзе как "гнилая селедка".

Например, одна из публикаций описывала российскую военную мощь даже в контексте артиллерийской дуэли, которую украинские войска пытались провести в Курской области.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.