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ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

Алексей Тесля
23 августа 2024, 01:30
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Украинские солдаты "вплотную стоят" на берегу реки Сейм в районе Коренево, подчеркнул Ян Матвеев.
ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ
/ Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Бои в Курской области продолжаются на западной и юго-восточной окраине плацдарма, который создали ВСУ, при этом украинские военные разрушили последний из понтонных мостов через реку Сейм, которые возводятся российскими военными на месте разрушенных ранее капитальных переправ.

"И теперь стоит большой вопрос: действительно ли российские войска останутся в районе Теткино вдоль границы и попадут, вероятно, в окружение, либо они будут пытаться дальше отступать через наведенные мосты", – рассказал в эфире Сurrenttime российский военный аналитик Ян Матвеев.

Он говорит, что временные мосты россияне наводят для снабжения, а не для вывода группировки, при этом признаков того, что российские солдаты уходят со своих позиций вдоль границы, пока не было.

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Аналитик подчеркнул, что украинские солдаты тем временем "вплотную стоят" на берегу реки Сейм в районе Коренево.

"Получается, что они замкнули это, можно сказать, кольцо, которое состоит с одной стороны из их позиций, с другой стороны – украинской границы, а с третьей стороны – реки Сейм. Естественно, это еще не полноценное окружение, то есть у российских военных есть некоторые возможности как-то противодействовать или выйти из этого района", – добавил Матвеев.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее в Офисе президента назвали цель операции в Курской области. Стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.

Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

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