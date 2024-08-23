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Уничтожены позиции и логистика РФ: раскрыты детали контрудара ВСУ на Харьковщине

Алексей Тесля
23 августа 2024, 11:54
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Войска РФ пытаются восстановить части позиций и построить новую линию обороны, сообщил Александр Бородин.
ВСУ
ВСУ идут вперед на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

В Харьковской области после контратаки подразделений ВСУ продолжаются стабилизационные мероприятия.

Как рассказал пресс-офицер Третьей штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире Радио Свобода, "в целом уже закрепления проведены".

По его словам, достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии страны-агрессора РФ.

видео дня

"Пока они [российские войска] занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, построить новую линию обороны. Поэтому это очень важно с военной точки зрения. <...> Уничтожение сил и средств и нарушение планов часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий", - уточнил украинский военный.

На вопрос, связана ли операция с операцией ВСУ в Курской области, Бородин ответил, что это синхронный успех.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Контратака ВСУ на Харьковщине

Накануне стало известно о том, что бойцы подразделений Сил обороны Украины перешли к наступательным действиям в Харьковской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных сил ВСУ.

Как уточняется в сообщении, на видео запечатлены первые кадры из наступления, которое проходит "в полном разгаре".

Ситуация в Харьковской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, чтоВСУ уничтожили боевой потенциал РФ на Харьковском направлении. Оккупанты не смогли провести полноценное наступление на Харьковском направлении благодаря действиям ВСУ, теперь противнику стоит выходить с этого участка фронта.

Напомним, ранее біла названа главная проблема ВСУ на Харьковском направлении. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

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