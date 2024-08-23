"Тяжелая потеря": майор НГУ объяснил последствия оккупации россиянами Покровска

Майор НГУ отметил, что в случае оккупации россиянами Покровска, Силы обороны потеряют еще один логистический маршрут для Лимано-Бахмутского направления.

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Майор НГУ объяснил последствия оккупации россиянами Покровска / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российское военно-политическое командование не стало перебрасывать подразделения с Покровского направления для боев на территории Курской области. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер секции планирования бригады "Рубеж" майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

По его словам, оккупация россиянами города Покровск в Донецкой области будет означать потерю важного логистического маршрута для обеспечения Лимано-Бахмутского направления.

"Для Украины это также будет потеря еще одного крупного города", - подчеркнул Кожубенко. видео дня

Майор НГУ подчеркнул, что россияне не перебрасывают свои войска с Покровского направления на Курщину, а продолжают активные наступательные операции, используя то большие, то меньшие подразделения.

Кожубенко также отметил, что бригада "Рубеж" удерживает свои позиции, не позволяя противнику продвигаться на направлениях удара, где россияне ведут штурмовые действия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Наступление россиян на Покровск - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пытается захватить Покровск в Донецкой области, чтобы создать плацдарм для возможного наступления на Днепр и Запорожье. Несмотря на операцию ВСУ на Курщине, враг не уменьшил своего давления на Покровск и уже находится примерно в 10 километрах от города, сообщает The Economist.

Даже если российские войска приблизятся к Покровску, они могут застрять в пригороде и промышленной зоне, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

Народный депутат Марьяна Безуглая отметила, что в Донецкой области нет чётко установленной административной границы, и захват Покровска может произойти в ближайшее время, что откроет врагу путь на Павлоград.

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