РФ переместила войска с других участков фронта и усилила давление у Покровска, пишет The Economist.

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ВСУ отражают атаки оккупантов / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Страна-агрессор РФ стремиться захватить Покровск в Донецкой области для создания плацдарма с целью возможного наступления на Днепр и Запорожье.

Оккупанты не ослабили свое наступление на Покровск, несмотря на операцию ВСУ в Курской области, враг уже находится примерно в 10 километрах от города, говорится в материале издания The Economist.

Приводятся слова украинских командиров, которые говорят, что у Сил обороны недостаточно снарядов. Другие говорят, что россияне применяют небольшие пехотные атаки, планирующие бомбы, новые типы радиоэлектронной борьбы.

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Как уточняет полковник ВСУ Павел Федосенко, некоторые бойцы находятся на передовой по 30 или 40 дней. По его словам, "люди не сделаны из стали", при этому у украинских бойцов зачастую нет полноценного отдыха.

Как пишут авторы материала со ссылкой на источники, РФ переместила войска с других участков фронта и усилила давление у Покровска.

В материале говорится, что контроль над Покровском и небольшое продвижение к административным границам Донецкой области может оказаться достаточным для диктатора Владимира Путина, чтобы объявить о политической победе и начать переговоры.

В то же время ситуация может пойти по другому сценарию. По словам журналистов, многое будет зависеть от операции в Курской области РФ.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов. Армия страны-агрессора России продвигается дальше в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году. Украинское наступление в Курской области имеет целью заставить Россию перебросить войска с Донбасса.

Как сообщалось ранее, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий говорил, что на южном фронте в Украине интенсивность боевых столкновений с оккупантами несколько снизилась, на отдельных участках в течение последних дней боев вообще не было.

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