УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза для двух областных центров Украины: в The Economist узнали новые цели РФ

Алексей Тесля
23 августа 2024, 07:59
84
РФ переместила войска с других участков фронта и усилила давление у Покровска, пишет The Economist.
Угроза для двух областных центров Украины: в The Economist узнали новые цели РФ
ВСУ отражают атаки оккупантов / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Страна-агрессор РФ стремиться захватить Покровск в Донецкой области для создания плацдарма с целью возможного наступления на Днепр и Запорожье.

Оккупанты не ослабили свое наступление на Покровск, несмотря на операцию ВСУ в Курской области, враг уже находится примерно в 10 километрах от города, говорится в материале издания The Economist.

Приводятся слова украинских командиров, которые говорят, что у Сил обороны недостаточно снарядов. Другие говорят, что россияне применяют небольшие пехотные атаки, планирующие бомбы, новые типы радиоэлектронной борьбы.

видео дня

Как уточняет полковник ВСУ Павел Федосенко, некоторые бойцы находятся на передовой по 30 или 40 дней. По его словам, "люди не сделаны из стали", при этому у украинских бойцов зачастую нет полноценного отдыха.

Как пишут авторы материала со ссылкой на источники, РФ переместила войска с других участков фронта и усилила давление у Покровска.

В материале говорится, что контроль над Покровском и небольшое продвижение к административным границам Донецкой области может оказаться достаточным для диктатора Владимира Путина, чтобы объявить о политической победе и начать переговоры.

В то же время ситуация может пойти по другому сценарию. По словам журналистов, многое будет зависеть от операции в Курской области РФ.

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов. Армия страны-агрессора России продвигается дальше в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году. Украинское наступление в Курской области имеет целью заставить Россию перебросить войска с Донбасса.

Как сообщалось ранее, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий говорил, что на южном фронте в Украине интенсивность боевых столкновений с оккупантами несколько снизилась, на отдельных участках в течение последних дней боев вообще не было.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра новости Запорожья Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман

08:00 Интервью
ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

07:52 Украина
Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

07:06 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Интересный объект : эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС 26322

"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

Россияне меняют поведение : офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении 19793

"Россияне меняют поведение": офицер ВСУ объяснил отступления на Покровском направлении

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание 6402

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

Уровень станет красным: Украину накроет мощная магнитная буря 22-24 августа 5556

Уровень станет красным: Украину накроет мощная магнитная буря 22-24 августа

Последние новости

08:22

"Я живой человек": что случилось между Ольгой Сумской и ее младшей дочерью

08:10

Большой информационный провал Азербайджана в Украинемнение

08:00

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман

07:59

Угроза для двух областных центров Украины: в The Economist узнали новые цели РФ

07:52

ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
07:06

Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

06:20

Поздравления с Днем Флага Украины - красивые картинки и слова

06:16

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "покрошили" сотни россиян и захватили позиции РФ

06:10

Курск и провал игры Путинамнение

Реклама
05:50

В Украине температура растет вдвое быстрее чем в Европе: ученые объяснили

05:00

"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

04:12

Розы в саду могут погибнуть: что нужно сделать с растениями "как можно быстрее"

03:37

Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

03:30

Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

03:00

Посадить Путина за стол переговоров: Киев обыграл РФ боями на Курщине - эксперт

02:52

2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

02:36

Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

02:13

Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

02:00

Звезда фильмов Тарантино обвинен в домашнем насилии - подробности

01:36

Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

Реклама
01:30

ВСУ замыкают кольцо: в Курской области россиян берут в окружение – эксперт РФ

00:28

Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дронВидео

22 августа, четверг
23:56

Еще одна победа после ОИ: Магучих одержала победу в Бриллиантовой лиге

23:51

Взрыв был мощнейший: чем могли ударить по российскому порту "Кавказ"

23:23

Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

23:20

Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда

23:11

США разрешают применять свое оружие для ударов по Курщине - Пентагон

22:48

Россиянам наплевать на своих: РФ не запрашивала гуманитарный коридор с Курщины

22:39

Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией", в "эфир" пустили бомбежку Курска

22:30

"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на ХарьковщинеВидео

22:12

Больше не выбрасывайте: рецепт консервированных зеленых помидоров без стерилизацииВидео

22:06

ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту РФ на КурщинеВидео

21:46

Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

21:31

Тысячи "двухсотых": генерал США рассказал, сколько бойцов потеряла РФ на Курщине

21:29

"Это очень эффективно": Зеленский рассказал, что поможет закончить войну в Украине

21:23

"Путину будет еще хуже": Подоляк сказал, к чему Украина принуждает РФ

21:09

"Папа - лучший аттракцион": Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа

21:00

"Тоня прилетала": московская дочь Ольги Сумской засветилась в Украине - детали

20:59

Не предотвратила войну: Трамп "наехал" на Харрис за якобы встречу с Путиным

20:44

Удар по авиабазе Су-34 под Волгоградом: взрыв снес ангары с самолетами, кадрыФото

Реклама
20:30

Беглец Волошин вдруг "обозвался" из-за границы: несет бред о "переговорах"

20:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и продвинулись на 2 километра: первые детали

20:02

В семье Натальи Валевской произошла трагедия

19:57

Мужчина наткнулся на опасное животное в "горлышке" унитаза, но было поздно

19:46

В Украину идет очередная волна жары и грозовые дожди: когда ожидать похолодание

19:13

"Удары по правительственным объектам" на День Независимости: в ЦПД оценили угрозу атак РФ

19:10

Церковь валится не под прессингом властимнение

19:00

Можно ли кожаные брюки стирать в стиральной машине: какой режим выбрать

19:00

Атакованный в порту "Кавказ" паром с топливом затонул: все подробности

18:27

Путин срочно перебрасывает срочников на "защиту" Курска: как это повлияет на бои

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять