Украинское наступление в Курской области имеет целью заставить Россию перебросить войска с Донбасса.

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Как успехи на Курщине могут изменить ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские войска сосредотачивают свои силы в Донецкой области. Несмотря на концентрацию вражеской пехоты, бронетехники и авиации, ВСУ могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Об этом пишет The Telegraph.

Как отметили в материале, украинское наступление, вероятно, направлено на то, чтобы заставить Россию перебросить часть своих сил из Донецкой области на Курск. Там ВСУ создали новую угрозу для россиян. Впрочем, российские войска не изменили свой курс и продолжают наступать в Донецкой области.

"Тем временем, как Украина продвигается в Курске, Россия идет вперед в Донецкой области. Несет серьезные потери. Тем не менее, продолжает давить там, где, вероятно, самый слабый фронт Украины. Украинские войска способны замедлить, но не остановить, продвижение России", - сказано в материале. видео дня

The Telegraph подчеркивает, что города, такие как Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр и Покровск, являются ключевыми для удержания остальной части Донецкой области. Сейчас там продолжаются интенсивные бои, оккупанты постоянно наносят артиллерийские удары.

Однако, есть несколько факторов, которые могут ослабить российских оккупантов. Если Украина добьется успеха на Курщине, России, вероятно, придется вывести часть своих сил с оккупированных территорий Украины.

"Это может расширить дальность ударов украинских беспилотников, еще больше ослабив способность России атаковать на большом расстоянии", - говорится в материале.

Кроме того, украинские бригады, которые проходят обучение, могут быть развернуты для усиления как Курска, так и Донецка, в зависимости от ситуации на фронте. Такая гибкость позволит Украине осуществить масштабное контрнаступление в 2025 году, а не только атаку на оккупированный Донбасс.

Также журналисты отмечают, что перемещение российских войск для укрепления своих позиций на Донбассе и Курщине может создать возможности для спецопераций Украины во временно оккупированном Крыму.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, украинские войска продолжают боевые действия в Курской области и контролируют определенные районы. Президент Украины заслушал доклады от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении и Курщине.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что Путин пока не имеет четкой стратегии для Курской области, что предоставляет ВСУ возможность действовать неожиданно. Он также подчеркнул, что Крым сейчас является слабым местом для российских оккупантов, и Украина имеет шанс воспользоваться этим для начала операции по освобождению полуострова.

Как сообщал Главред, ВСУ в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировку российских войск. Как сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, оккупанты могут оказаться в окружении из-за отрезания сообщения через реку Сейм. Украинские силы продолжают наступательные действия и расширили контроль над территорией РФ до 1256 квадратных километров.

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