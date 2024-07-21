Контрнаступление ВСУ в 2025 году: названы предпосылки и возможные направления

Очевидно, это наступление будет именно там, где мы можем нарушить логистику врага, говорит Павел Нарожный.

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Состоится ли контрнаступление ВСУ в 2025 году / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В интервью Главреду основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал, можно ли прогнозировать, что в конце весны-лета 2025 года появятся предпосылки для контрнаступления ВСУ.

По его словам, для того, чтобы Украина смогла пойти в контрнаступление в следующем году, должны появиться самолеты F-16 в большом количестве и зенитные ракетные системы для предотвращения ударов российской авиации.

"Тогда мы можем наступать", - говорит он. видео дня

Эксперт также предположил, на каких направлениях может состояться это контрнаступление.

"Очевидно, это наступление будет именно там, где мы можем нарушить логистику врага. Это юг - Херсонская и Запорожская области, а также Крым", - подчеркнул Павел Нарожный.

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Возможность контрнаступления ВСУ - что известно

Напомним, как раннее сообщал Главред, Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

Вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны, считает военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник также заявил, что украинские военные способны пойти в контрнаступление. Сейчас даже погодные условия благоприятны для этого.

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