Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов в Донецке: детали DeepState

Армия страны-агрессора России продвигается дальше в Донецкой области. В частности, зафиксированы успехи врага возле пяти населенных пунктов в регионе. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки", - говорится в сообщении.
Аналитики также отметили, что в поселке Нью-Йорк продолжаются бои.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий говорил, что на южном фронте в Украине интенсивность боевых столкновений с оккупантами несколько снизилась, на отдельных участках в течение последних дней боев вообще не было.
Однако, российские оккупанты круглосуточно штурмуют позиции украинских военных на Покровском направлении. Враг продвигается благодаря использованию новой тактики.
Также сообщалось, что 17 августа российские военные оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.
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