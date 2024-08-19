Ноль боев за последние дни: Лиховий о ситуации на определенных участках фронта

На южном фронте в Украине интенсивность боевых столкновений с оккупантами несколько снизилась, на отдельных участках в течение последних дней боев вообще не было. Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.
"По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается. Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксировано наступательных попыток противника", - рассказал Лиховой.
По словам спикера, сложная ситуация остается в том районе только на левом берегу Днепра, где наши воины защищают населенный пункт Крынки. В том районе ВСУ удерживают плацдарм.
"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущено", - отметил спикер.
Однако, оккупанты активно используют на фронте авиацию и сбрасывают управляемые авиационные бомбы, за минувшие сутки их сбросили шесть.
Херсонскую и Запорожскую область россияне обстреливают из артиллерии, а также ракетами.
Что такое ОСУВ "Таврия"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Создано во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.
Война в Украине и России - последние новости
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Курской области контролируют уже почти сто населенных пунктов.
Эксперт Сунгуровский оценил угрозу ядерной войны, но заявил, что Запад хочет посадить россиян и украинцев за стол переговоров.
Ранее стало известно, что украинские эксперты подтверждают продвижение ВСУ в Курской области, пока Путин думает, перебрасывать ли тогда новые войска.
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