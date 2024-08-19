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Признал кризис: Путин впервые признался в проблемах России в войне против Украины

Анна Косик
19 августа 2024, 14:47
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Едва ли не впервые кремлевскому диктатору пришлось признать, что Россия столкнулась с трудностями на фронте.
Путин, армия РФ
Путин не стал скрывать, что на украинском фронте РФ сталкивается с трудностями / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Глава страны-агрессора России Владимир Путин 19 августа во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыто заявил о кризисе в войне против Украины.

Как сообщают росСМИ, российский диктатор признался, что у его оккупационных войск возникли определенные трудности на фронте, что в первую очередь стоит на повестке дня для РФ.

"Всем ясно и хорошо известно, что Россия также сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - признал диктатор.

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После этого Путин сменил фокус внимания на военный конфликт на Южном Кавказе, который лоббирует Россия. Он отметил, что историческое вовлечение РФ в ситуацию в регионе "диктует необходимость участия в этих событиях".

"Конечно же, в той части, в которой этого требуют стороны. Конечно, после моего визита в Азербайджан я свяжусь с премьер-министром Пашиняном и расскажу ему о результатах наших переговоров. Я знаю, что Азербайджан нацелен на то, чтобы завершить все процедуры с полным урегулированием", - добавил он.

Проблемы армии РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину

С 24 февраля 2022 года до сих пор оккупационные войска РФ несут большие потери в живой силе и технике. Так недавно стало известно, что армия страны-агрессора России уперлась в канал в Часовом Яру Донецкой области. Поэтому и дальнейшие штурмы закончатся для нее большими потерями.

Неожиданным и болезненным ударом для врага стал прорыв украинских войск в Курской области. Кремль очень нервничает из-за этого наступления. Это подтверждает и странная реакция российского диктатора Владимира Путина, который во время совещания попытался скрыть данные о жестких территориальных потерях РФ.

Это не спроста, ведь командование страны-агрессора РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных со станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков.
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