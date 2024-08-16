В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: в Сети узнали детали

По данным Z-пабликов, уничтожена колонна РФ под Коренево Курской области.

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Уничтожена колонна РФ в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Google/maps

В Курской области в в результате успешного удара была уничтожена еще одна военная колонна российских войск.

Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

При этом он ссылается на данные Z-пабликов, которые сообщают об уничтожении колонны РФ под Коренево Курской области.

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"Разбита ещё одна большая колонна российской военной техники", - отметил Геращенко.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Подробности удара по колонне россиян в Курской области

О разгроме военной колонны РФ в районе Коренево Курской области пишет российский Telegram-канал Astra.

Со ссылкой на военных пропагандистов РФ сообщается, что под Кореневым "случилось ровно то же самое, что и под Рыльском".

/ Скриншот

Также напоминается о том, что в ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне РФ под Рыльском в Курской области.

"По данным на утро 16 августа родственники как минимум троих военнослужащих из в/ч 72164, находившихся в колонне под Рыльском, сообщили в тематических чатах или группах о том, что тела военных также доставили в ростовский морг", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская армия в результате атаки на свою колонну могла потерять до полутысячи солдат, считают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, ночью 9 августа в Рыльском районе в селе Октябрьское был зафиксирован пожар. В Сети сообщали об ударе по российское военной колонне в Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что в колонне были срочники РФ.

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