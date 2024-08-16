В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: в Сети узнали детали

В Курской области в в результате успешного удара была уничтожена еще одна военная колонна российских войск.
Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
При этом он ссылается на данные Z-пабликов, которые сообщают об уничтожении колонны РФ под Коренево Курской области.
"Разбита ещё одна большая колонна российской военной техники", - отметил Геращенко.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Подробности удара по колонне россиян в Курской области
О разгроме военной колонны РФ в районе Коренево Курской области пишет российский Telegram-канал Astra.
Со ссылкой на военных пропагандистов РФ сообщается, что под Кореневым "случилось ровно то же самое, что и под Рыльском".
Также напоминается о том, что в ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне РФ под Рыльском в Курской области.
"По данным на утро 16 августа родственники как минимум троих военнослужащих из в/ч 72164, находившихся в колонне под Рыльском, сообщили в тематических чатах или группах о том, что тела военных также доставили в ростовский морг", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что российская армия в результате атаки на свою колонну могла потерять до полутысячи солдат, считают аналитики американского Института изучения войны.
Напомним, ночью 9 августа в Рыльском районе в селе Октябрьское был зафиксирован пожар. В Сети сообщали об ударе по российское военной колонне в Курской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сказал, что в колонне были срочники РФ.
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