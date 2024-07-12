Потеряли всю технику: в армии РФ патовая ситуация на одном из направлений Донетчины

После тотального разгрома техники вражеские группировки прибегают к другой тактике, однако она не приносит им успеха.

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На Лиманском направлении, в результате попыток продвинуться вперед, враг потерял немало техники / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Армия страны-агрессора России не прекращает попыток провести активные действия возле населенных пунктов Терны и Ямполовка, что в Донецкой области. Однако, недавний разгром всей техники усложнил ситуацию для врага.

Как рассказал командир 96-го батальона 60-й ОМБр Дмитрий в эфире "Эспрессо", сейчас его бригада выполняет задачи именно на Лиманском направлении. Враг там пытается продвинуться вперед уже несколько месяцев, но с марта - успехов у оккупантов нет.

Российские войска на этом направлении получили достойный ответ от украинских защитников и понесли большие потери. Сейчас ВСУ пытаются удержать занятые позиции и укрепить их, чтобы и в дальнейшем успешно уничтожать врага.

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Провал уже 4 месяц не останавливает врага и оккупационные силы все еще пытаются провести активные действия, но у них все еще ничего не получается. По состоянию на сейчас, украинские защитники наблюдают небольшое накопление со стороны врага, однако есть один нюанс.

"Противник пытался сделать прорыв и продвинуться на технике, но потерял всю технику. Оккупанты перешли к тактике малых групп. Сейчас им и этого не удается, поскольку мы их уничтожаем", - подчеркнул командир.

Что такое 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада? 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада (60 ОМБр) - соединение механизированных войск сухопутных войск ВС Украины. Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая военная часть Корпуса резерва. После российского вторжения 2022 года отмобилизована. Осенью 2022 года вела бои на Херсонском направлении, зимой - под Бахмутом, пишет Википедия.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако, враг продолжает обстреливать город.

Напомним, армия РФ не только не выполняет поставленные планы по захвату территорий Украины, но и выяснилось, что в мае и июне 2024 года среднесуточные потери страны-агрессора России убитыми и ранеными выросли до максимальных за все время полномасштабного вторжения в Украину показателей.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

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