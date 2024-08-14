Штурмы закончатся большими потерями: военный о ситуации в Часовом Яру

Армия страны-агрессора России уперлась в канал в Часовом Яру Донецкой области. Дальнейшие штурмы закончатся для нее большими потерями. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".
Он отметил, что вражеские штурмы на этом направлении не утихают и на мгновение.
"Враг уперся в канал Северский Донец-Донбасс. Там, на самом деле, давно нет воды, но там такая бетонная канальная преграда, трубы, и только есть два места, где можно его форсировать просто по поверхности, но они в самом Часовом Яру. Там очень трудно штурмовать. Враг понимает, что такие штурмы закончатся для него потерями как на Авдеевке или Бахмуте", - подчеркнул политолог.видео дня
По его словам, попытки механизированного штурма канала были несколько дней назад.
"Техника была уничтожена. Теперь россияне пытаются форсировать канал силами пехоты при поддержке артиллерии и минометов", - добавил Сазонов.
Кто такой Кирилл Сазонов?
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году оккупанты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
Ситуация в Часовом Яру - последние новости
Напомним, битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. На востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.
В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру в Донецкой области. Российская армия непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.
Ранее также сообщалось, что враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки.
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