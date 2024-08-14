Штурмы закончатся большими потерями: военный о ситуации в Часовом Яру

Враг уперся в канал Северский Донец-Донбасс. Там, на самом деле, давно нет воды, но там есть бетонная канальная преграда, говорит Сазонов.

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Какова ситуация в Часовом Яру / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Армия страны-агрессора России уперлась в канал в Часовом Яру Донецкой области. Дальнейшие штурмы закончатся для нее большими потерями. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

Он отметил, что вражеские штурмы на этом направлении не утихают и на мгновение.

"Враг уперся в канал Северский Донец-Донбасс. Там, на самом деле, давно нет воды, но там такая бетонная канальная преграда, трубы, и только есть два места, где можно его форсировать просто по поверхности, но они в самом Часовом Яру. Там очень трудно штурмовать. Враг понимает, что такие штурмы закончатся для него потерями как на Авдеевке или Бахмуте", - подчеркнул политолог. видео дня

По его словам, попытки механизированного штурма канала были несколько дней назад.

"Техника была уничтожена. Теперь россияне пытаются форсировать канал силами пехоты при поддержке артиллерии и минометов", - добавил Сазонов.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году оккупанты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Ситуация в Часовом Яру - последние новости

Напомним, битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. На востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру в Донецкой области. Российская армия непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Ранее также сообщалось, что враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки.

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