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В районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов: "прилетело" по казармам

Руслана Заклинская
6 августа 2024, 22:19обновлено 6 августа, 22:51
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На Мариупольском направлении прозвучала серия взрывов, вероятно, прилетело по казармам врага, рассказал Петр Андрющенко.
В районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов: 'прилетело' по казармам
В Донецкой области прогремела серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ТАСС

Во вторник, 6 августа, на оккупированной территории Донецкой области прогремела серия взрывов. Их слышали в районе российского полигона. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Свято. Бабах-Тарама / Куликово / Полигон. как дела? Сообщают о дважды взрыве прилета. Пока вы тут про Курск, мы побежали по детали. Скрестим пальцы, потому что там есть куда лететь", - написал он.

Впоследствии Андрющенко добавил, что появилась более подробная информация о взрывах. По его словам, прилетело по казармам оккупантов.

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"Направление Урзуф - Мангуш - Мариуполь - еще взрывы и взрывная волна. Здесь уже или российское ПВО удачно сбивает казармы, или просто будут хорошие новости", - отметил советник мэра Мариуполя.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Взрывы у российских оккупантов - последние новости

Напомним, 6 августа в Крыму произошел пожар в районе российского аэродрома "Октябрьское". Возле села Звездное горят склады с боеприпасами, которые детонируют.

Также в оккупированном Луганске прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты обвиняют в этом Украину, заявляя, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow. По данным росСМИ, в Луганске было 12 взрывов, удар нанесен по Высшему авиационному училищу штурманов и Луганскому машиностроительному заводу.

Как сообщал Главред, в ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе. Взрывы произошли около половины второго ночи в районе 13-го судоремонтного завода в Килен-бухте.

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