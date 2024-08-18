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Чего Путин боится больше всего: Маломуж раскрыл его "призраки прошлого"

Юлия Закрепа
18 августа 2024, 22:03
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Сейчас в Кремле пытаются сделать ставку на очень доверенных лиц, аджет у Путина существуют большие страхи.
Чего Путин боится больше всего: Маломуж раскрыл его 'призраки прошлого'
Чего больше всего боится Путин / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Википедия

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин очень боится и полагается только на доверенных лиц и спецслужбы.

"У врага сейчас царит дезорганизация в Курской области. Неожиданные удары там, где противник не ожидает и не готов к мощным боевым действиям, дестабилизирует не только военных врага, но и внутри руководства РФ. Сейчас в Кремле пытаются сделать ставку на очень доверенных лиц. Поскольку, Путин боится. За ним ходит еще тот "призрак Пригожина" и он боится повторения ситуации. Он боится, что против него могут пойти его же военные. Именно поэтому, он делает ставку спецслужбы, доверенных лиц и службу внешней разведки РФ. Впрочем, они ничего не контролируют. Это не их задача и специфика и наступление Сил обороны на Курщине это доказало", - пояснил Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам генерала, россияне в хаосе пытаются решить, как остановить наступление ВСУ в Курской области.

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"Они все понимают. Стягивают какие-то войска и создали координационный штаб, который даже не имеет единого командования. Сейчас в Кремле пытаются найти виновных генералов за провал обороны Курской области. Более того, те войска, которые они сейчас перебрасывают в Курскую область, не имеют опыта боевых действий. В частности, из Калининграда, из других дальних регионов РФ и конечно срочники. Все мы видели, как воюют их срочники. Именно поэтому, они будут вынуждены перебрасывать боевые части из горячих направлений на территории Украины. Однако, это им не поможет. Они все не имеют единого командования и не знают, что им делать", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области

Напомним, что 17 августа в Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных. Глава государства отметил, что генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории. Ситуация на Торецком и Покровском направлениях тяжелая.

Стало известно, что Россия пошла на крайние меры в Курской области. Страна-агрессор бросила на оборону территории "космическую пехоту", включая списанных военных со станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков. В подразделения попали бойцы разных направлений.

Полковник назвал сценарии удара ВСУ со стороны Белгорода. Перспективные варианты для украинской армии - движение на Курск или удар в тыл врага уже со стороны Белгорода. Впрочем, возможны и сценарии, предусматривающие возвращение украинцев на прежние позиции на свои территории.

Роман Свитан заявил, что операция ВСУ в Курской области может "утопить" Путина, если он не снимет войска с восточного фронта, чтобы остановить наши наступательные действия в Курской области. Любое решение диктатора Путина в этой ситуации станет выгодным для Украины.

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