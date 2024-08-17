Операция ВСУ в Курской области может 'утопить' Путина: эксперт удивил прогнозом

Путину придется выбирать между сохранением войск на восточном фронте и попытками остановить наступление украинских сил в Курской области, считает Роман Свитан.

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Свитан о параллелях между подлодкой "Курск" и событиями в России / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот

Параллели между событиями августа 2000 года, когда "затонула" подводная лодка "Курск", и событиями августа 2024 года в Курске имеют глубокий символизм. Операция Украины в Курской области РФ может "утопить" Путина. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

Свитан допускает, что этот "новый Курск" может стать угрозой для самого Путина. По его словам, для россиян символизм и даты имеют важное значение, "для них это серьезно".

"Операция ВСУ в Курской области может и "утопить" Путина, если он не снимет войска с восточного фронта, чтобы остановить наши наступательные действия в Курской области. Если снимет, тогда ему ничего не угрожает, но он потеряет темп наступательных действий на Донбассе", - отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что любое решение диктатора Путина в этой ситуации выгодно для Украины.

"Потому что развертывание наших войск в сторону Москвы, на север, в край непуганых идиотов - это беспроигрышный вариант. Для нас это выгоднее, чем воевать только на южном фронте", - добавил он.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, украинская армия успешно продвигается вперед в Курской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В утренней сводке 17 августа указано, что операция продолжается и российские военные продолжают сдаваться в плен.

Также во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он также отметил, что ВСУ укрепляют позиции на Курщине и расширяют стабилизированную территорию.

Как сообщал Главред, украинские войска уже более недели активно продвигаются в Курской области, что поразило Запад и подтвердило, что Украина имеет потенциал для победы, сообщает Bloomberg. Успехи ВСУ способствовали разговорам о снятии ограничений на западное оружие.

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