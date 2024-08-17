ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Силы обороны Украины в рамках военной операции в Курской области достигли нового продвижения, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

https://glavred.info/ukraine/vsu-prodvinulis-v-kurskoy-oblasti-v-genshtabe-sdelali-zayavlenie-10589279.html Ссылка скопирована

Россияне в Курской области сдаются в плен - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украинская армия успешно проводит операцию в Курской области. Воины продвинулись вперед. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Продолжается операция в Курской области - наши воины успешно продвигаются вперед", - сказано в утренней сводке Генштаба 17 августа.

Также в сообщении сказано, что российские военные продолжают сдаваться в плен.

видео дня

"Продолжается операция в Курской области - наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен", - подчеркнули в Генштабе.

Операция ВСУ в Курской области – новости по теме:

Украинские войска взорвали автомобильный мост через реку Сейм в районе Званного Глушковского района Курской области, заявили российские СМИ. В окружение могут попасть около 700 военных РФ. Более 28 населенных пунктов отрезаны от Глушковского района.

ВСУ прорвались в оборону РФ в Курской области на 40 км, полагают в британской разведке. Однако россияне в ответ уже стягивают на Курщину большие силы.

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя на масштабное продвижение в Курской области, считает политтехнолог Марат Гельман. В интервью Главреду он сказал, что такое мнение продиктовано переброской россиянами большого количества сил на Курщину.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред