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Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада

Юлия Закрепа
17 августа 2024, 10:50обновлено 17 августа, 11:30
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Украинские военные уже больше недели активно продвигаются вперед в Курской области и имеют успехи.
Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада
Курская операция Украины имеет успех / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

ВСУ уже больше недели активно продвигаются в Курской области. Эта операция "одним махом" смогла убедить Запад в том, что Украина все еще имеет силу для победы.

Аналитики в материале Bloomberg сообщили, что подавляющее большинство стран-союзников одобрительно приняли действия Украины в Курской области. Впрочем, были и те, кто боялся, что украинское наступление станет причиной эскалации войны, или может негативно повлиять на ситуацию на Донбассе.

В издании также отметили, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто был высшим должностным лицом стран НАТО, который открыто критиковал действия Украины и называл их эскалацией. По его словам, действия ВСУ в Курской области отодвигают прекращение огня "все дальше и дальше".

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В то же время успехи украинцев убедили большинство западных стран в обратном. Благодаря этому усилились разговоры о необходимости отмены всех ограничений на использование западного оружия, которых вынуждена придерживаться Украина.

В то же время в материале отмечается, что самым главным является тот факт, что Курская операция может изменить представление Запада о боевой силе Украины.

Старший советник по вопросам России и Европы в Институте мира США Дональд Дженсен рассказал, что ощущение того, что Украина может проиграть войну, теперь изменилось "одним махом, что захватывает дух".

"Мы видим, что украинцы креативные, эффективные, ими хорошо управляют. Они очень умело выбрали слабое место в российском развертывании в стране и использовали его", - отметил Дженсен.

Что за город Курск?

Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия.

С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.

Операция в Курской области

Напомним, что ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях. За неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ. Сергей Згурец отметил, что операция на Курщине базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы.

Стало известно, что РФ, вероятно, выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск. По информации издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США, это является первым признаком того, что операция в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

В СМИ сообщили, что РФ стягивает войска к Курску. Россияне накопили войска возле Курска, на спутниковых фото видно много боевых вертолетов на аэродроме недалеко от города. Однако, на спутниковых снимках недостаточно хорошо видно, какие именно вертолеты стянули россияне возле Курска.

Российский журналист рассказал, почему Путин не может объявить войну на фоне боев в Курске. Российское военно-политическое руководство не может объявить Украине войну на фоне проведения операции в Курской области России, ведь это заставит Кремль признать, что так называемая "СВО" идет не по плану.

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