'Все по плану': почему Путин не может объявить войну на фоне боев в Курске - журналист

Журналист отмечает, что режим проведения Россией так называемой контртеррористической операции очень удобен для российского диктатора Владимира Путина.

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Почему Путин не может объявить войну на фоне операции в Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российское военно-политическое руководство не может объявить Украине войну на фоне проведения операции в Курской области России, ведь это заставит Кремль признать, что так называемая "СВО" идет не по плану. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский журналист Алексей Левченко.

"Войну объявить нельзя, потому что войны же нет. Есть "специальная военная операция", которая идет "по плану". То, что происходит в Курской области - это не очень похоже на то, что это "по плану", но это как бы какой-то такой эксцесс," - делает вывод он.

Журналист подчеркивает, что режим контртеррористической операции очень удобен для ФСБ, поскольку он позволяет им контролировать все процессы, и именно ФСБ становится главной силой в этом режиме.

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"Путину такая модель понятна, поэтому логично, что он выбрал эту историю. С одной стороны, мы не признаем, что это война, это просто какой-то инцидент", - сказал он.

Алексей Левченко делает вывод, что российская пропаганда выбрала стратегию не беспокоить россиян, хотя могла представить события в Курске как якобы "нападение" на территорию Российской Федерации.

Он также отметил, что решение Путина о назначении Алексея Дюмина на должность руководителя так называемой "КТО" на Курщине является вполне логичным, ведь у российского диктатора осталось мало доверенных лиц, которым можно было бы доверить выполнение сложной боевой задачи.

"Андрей Белоусов - невоенный человек, если говорить о Министерстве обороны. Герасимов эту ситуацию, собственно, и провалил. Если говорить там о секретаре Совета безопасности Шойгу, которому было бы логично бы это поручить со стороны Кремля, секретарь Совбеза - это тоже сотрудник администрации президента. Но Шойгу доверия тоже нет после известных событий. Поэтому, собственно, вариантов не так много", - сказал Левченко.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о боях на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что группировки Сил обороны продолжают наступательную операцию на территории Курской области, продвигаясь за сутки на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.

Продвижение украинских войск в Курскую область России превзошло все ожидания. Однако остается вопрос, сможет ли Украина превратить эти краткосрочные достижения в долгосрочное стратегическое преимущество, анализ издания The Economist.

Российская армия перебросила резервы в Курскую область, но их количество невелико, что свидетельствует о том, что россияне не воспринимают ситуацию в этом регионе серьезно. Для них сейчас приоритетом является продолжение наступления в Донецкой области и концентрация основных сил именно там. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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